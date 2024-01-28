أعضاء مجلس محافظة نينوى يؤدون اليمين القانونية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجراء جاء عملا بأحكام المادة (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.ومن المؤمل ان تنعقد مجالس المحافظات في حد اقصى بعد أسبوع من الان، حيث يجب ان تنعقد المجالس خلال 15 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات.