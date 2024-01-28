مستشار السوداني: ستحدد مدد زمنية لضمان انسيابية انسحاب التحالف الدولي

أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، اليوم الاحد، أنه ستحدد مدد زمنية لضمان انسيابية انسحاب التحالف الدولي، فيما اشار الى أن العراق يملك خبرة لا يملكها احد في العالم بمواجهة الارهاب.



وقال الركابي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية، إن "الاجتماع الاول للجنة العسكرية الاولى بين بغداد والتحالف الدولي تمخض عنه تشكيل ثلاث فرق، الاولى تبحث تحديات وتهديدات داعش، والمتطلبات الظرفية، وتعزيز قدرات قواتنا الامنية".

وأضاف، انه "ستحدد مدد زمنية لضمان انسيابية انسحاب التحالف، وهناك رؤية لدى الحكومة العراقية بأن قواتنا قادرة على حفظ الاستقرار"، مؤكداً "انتفاء الحاجة لوجود التحالف الدولي".

ورأى الركابي، أن "ضربات الفصائل ضد القواعد الامريكية هي ردة فعل طبيعية نتيجة ما يحصل من عمليات ابادة في غزة"، لكنه أكد "التزام الحكومة بحماية المقار والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وتابع مستشار رئيس الوزراء، أن "العراق يملك خبرة لا يملكها احد في العالم بمواجهة الارهاب خاصة بعد حربه ضد داعش"، واتم الركابي بالتأكيد على أن "خارطة تسليح الجيش غير منحصرة بدولة معينة".