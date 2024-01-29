البرلمان يصدر قرارا بمنع نائبتين سابقتين من دخول المجلس

وقال رئاسة البرلمان في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "استئنافاً للحملة الممنهجة التي تتقصد الاساءة الى مجلس النواب بيت الشعب فقد ظهرت النائبة السابقة رحاب العبودة على احدى القنوات الفضائية وهي تنتحل صفة مستشارة رئيس مجلس النواب رغم انها قد نزعت عنها هذه الصفة منذ اذار ٢٠٢٢ ووجهت الى المجلس اساءات وتجاوزات غير مبررة".وأضافت، "كما ظهرت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير وهي تدعي وقوع حالات تحرش بنائبات في المجلس دون ان تقدم دليلاً على ذلك، لذا فقد قررت رئاسة مجلس النواب توجيه دائرة الشؤون القانونية بتحريك الشكوى بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بانتحال صفة رسمية والإساءة الى مجلس النواب والأعضاء فيه عبر احدى وسائل العلانية وتحريك الشكوى بحق الوسيلة الاعلامية التي ظهرت فيها والاعلامي الذي اجرى اللقاء معها لادائه البعيد عن المهنية واساءاته المتكررة لمجلس النواب، وكذلك تحريك الشكوى بحق النائبة السابقة ريزان شيخ دلير على الإساءة لأعضاء مجلس النواب والقائها تهماً جزافاً دون دليل".وتابعت "كما قرّرت رئاسة المجلس منع المومأ اليهما من دخول مقر مجلس النواب او حضور الأنشطة الرسمية فيه".