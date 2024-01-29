البرلمان يبدأ عقد جلسته الاعتيادية

السومرية نيوز-سياسة

​

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة ضمن الفصل التشريعي الجديد، حيث من المؤمل ان يصوت ويقرأ البرلمان عدة قوانين بينها التصويت على قانون "المساعدة القانونية"، وكذلك قراءة مشروع تعديل قانون العقوبات.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي افتتح اعمال الجلسة رقم 3 ضمن الفصل التشريعي الاول، السنة التشريعية الثالثة، من الدورة الانتخابية الخامسة".