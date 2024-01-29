المحكمة الاتحادية تؤجل البت بطعون جلسة انتخاب رئيس البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن تأجيل البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشان جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يومي٢٧_ ٢٨ / ٢ من الشهر المقبل".