العراق يبدي موقفاً من تطورات المنطقة الأمنية ويوجه دعوة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة"، داعية إلى "أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار".ورفضت الوزارة، بحسب البيان، "التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا"، مؤكدة ضرورة "افساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة".