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رومانوسكي: العقوبات على مصرف الهدى ستساعد بحماية النظام المالي العراقي
سياسة
2024-01-29 | 13:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,040 مشاهدة
اعتبرت السفيرة الامريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، اليوم الاثنين، ان العقوبات على مصرف الهدى ستساعد بحماية النظام المالي العراقي
وقالت رومانوسكي في تغريدة على منصة "اكس، وتابعتها السومرية نيوز، انه "قامت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بتصنيف مصرف الهدى كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله لوصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفرضت ايضاً عقوبات اقتصادية على رئيسه التنفيذي".
وأضافت، انه" ستساعد هذه الإجراءات في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال"، مشيرة الى إن "عملنا مع الحكومة العراقية سيعزز المستقبل الاقتصادي لجميع العراقيين".
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