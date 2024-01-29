الإطار التنسيقي يدعو لضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية

وجاء في بيان، أن "الاطار التنسيقي عقد، مساء اليوم الاثنين، بمكتب محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، يوم الاثنين ٢٠٢٤/١/٢٩، اجتماعه الاعتيادي، لمناقشة اخر التطورات السياسية والامنية في البلاد".وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى "ضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات، لضمان استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".