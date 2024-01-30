نائب يحرك شكوى ضد مدير صحة البصرة بتهمة "فساد مالي" (وثيقة)

وحصلت "السومرية نيوز"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب الحيدري أكدت على تحريك شكوى في جهاز الادعاء العام ضد مدير عام صحة البصرة جاء فيها إنه "استناداً إلى أحكام المادة (٥) أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ۲۰۱۷ والتي عددت المهام التي يتولها الادعاءالعام ومنها ((إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ المعدل)) نود إخبار سيادتكم بوجود شبهات الفساد إداري وإهمال جسيم بإداء الواجبات الوظيفية لدائرة صحة البصرة وعلى رأسها مديرعام الدائرة".وأضاف الحيدري في الوثيقة، أن هذه الشبهات تتمثل بالآتي:- توقف المحطة البايلوجية في مستشفى الفيحاء عن العمل مما يسبب إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى شبكة المجاري حيث إن مخلفات المستشفيات تمتاز بتنوعها واحتوائها على البكتيريا والفايروسات الخطرة. التشغيل الجزئي والمتقطع للمحطات البايلوجية في عدد من مستشفيات محافظة البصرة منها مستشفى الطفل ، وأبن البيطار، والأميرات ، والمواساة ، والسعدي ، والشفاء ) لعدم وجود كمية من المياه الداخلة إلى المحطات.-تقوم كل من مستشفى الصدر التعليمي، ومستشفى الطفل التخصصي بتصريف مخلفات الأدوية السرطانية الى محطة المعالجة البايلوجية مباشرة دون معالجتها معالجة خاصة ولذي يجب التخلص من هذه الأدوية السامة بمواد كيمياوية أو وفق الطرق الحديثة من أجل تكسيرها وإبطال مفعولها وتحويلها الى سوائل غير خطرة ثم تصريفها الى المحطة البابلوجية، حيثتعد هذه من الملوثات الخطرة لما لها من إحداث طفرات وراثية وتشوهات وسرطانات في الخلايا الحية إذا لم يتم معالجتها.-كما نود بيان أن ما ذكر في أعلاه قد ورد في كتابي لدائرة مجاري البصرة ذي العدد ٤٩٤٢ في ٢٠٢٢/٥/١٩ والكتاب ذي العدد ١١٨٦٢ في ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ والمعنونا الى دائرة صحة البصرة تضمنا سرعة التدخل ومعالجة خطورة الموضوع لتجنب ازدياد الأمراض الخطرة، ولكن دون إجابة من الدائرة آنفة الذكر.-من كل ما تقدم نرجو تحريك الدعوى الجزائية ضد مدير عام دائرة صحة البصرة وضد من تثبت مقصريته للإهمال الواضح والجسيم على الصحة البشرية والبيئية.