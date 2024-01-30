نائب: لا مفر لرئيس شبكة الإعلام من الاستجواب.. اليوم أو بعد أسبوع

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية، إن "طلب استجواب رئيس شبكة الإعلام تم تقديمه منذ شهر تشرين الأول الماضي، ولكن الضغوطات والتدخلات السياسية أدت الى تأجيل الاستجواب لغاية اليوم الموافق 30 كانون الثاني 2024".وأضاف المالكي، أن "رئيس الشبكة جاء صباح اليوم الى مجلس النواب وقدم طلبا لتأجيل الاستجواب لثلاثة أسابيع قادمة بحجة عدم استكمال أجوبة الاستجواب"، مستدركا "ولكن القانون والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بالتأجيل إلا لسبعة أيام في حال عدم إكمال الأجوبة التي تخص الاستجواب".وتابع المالكي، أن "الاستجواب سيحصل اليوم اذا لم يوافق البرلمان على طلب التأجيل، حتى في غياب رئيس شبكة الإعلام"، مبينا انه "في حال الموافقة على طلبه، فإنه سيستجوب بعد أسبوع من الان".