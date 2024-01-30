مجلس النواب يرفع جلسته إلى الخميس المُقبل

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الخميس المُقبل".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مشروع قانون المساعدة القانونية، فيما أجل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما بطلب من اللجنة المختصة، كما أجل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق ومصر.وأجل البرلمان استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم إلى الأسبوع المقبل.وتضمنت الجلسة، تأدية برهان ناصر محمد اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي.وانهى أعضاء مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 2003.وانهى البرلمان ايضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 75 لسنة 1994 و 4 لسنة 2003.بعدها، اتم مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017. بالإضافة إلى إتمام البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018.