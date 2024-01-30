العراق يؤكد للأردن ضرورة إبعاد البلدين عن التهديدات العسكرية من أي طرف

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي".وأضافت: "جرى خلال الإتصال بحث القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقع عسكري أمريكي، وأعرب الوزير عن إستنكار العراق لما حدث ".كما جرى "التأكيد على عمق العلاقة العراقية الأردنية وضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرفٍ كان".