تحديد موعد عقد أول جلسة لمجلس محافظة كربلاء

دعا محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأربعاء، الى عقد أول جلسة لمجلس المحافظة يوم الأحد المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي يدعو الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات في محافظة كربلاء المقدسة لحضور الجلسة الاولى لمجلس المحافظة والتي ستعقد يوم الاحد المصادف ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ الساعة الحادية عشر صباحا على قاعة مجلس المحافظة وحسب الاجراءات المقرة قانونا".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.