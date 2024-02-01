مجلس النواب يعقد جلسته الـ5 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 4 فقرات

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 2003.