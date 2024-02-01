الأوقاف والعشائر النيابية تنتخب رئيسا لها

وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحضور وإشراف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، لجنة الأوقاف والعشائر النيابية وفي أجواء ديمقراطية وبتحقق النصاب لحضور عدد الأعضاء تم إنتخاب النائب حسين اليساري رئيساً للجنة".