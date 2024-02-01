في نشرة السومرية.. اتفاق الاطار بشان مجالس المحافظات وتعيينات الأوائل

• المسلماوي يكشف عن اتفاق للاطار بشأن مجالس المحافظات.. ويحدد موعد اطلاق تعيينات الاوائل والشهادات العليا.• مجلس كربلاء يجتمع الاحد المقبل.. وتقارب نتائج الفائزين يصعّب مهمة تشكيل الحكومة في كركوك.• بغداد تودع اكثر من ستمئة مليار دينار بالحساب المصرفي للاقليم.. والاخير يوزع رواتب موظفيه غدا.• خطر المجاعة يتزايد في غزة.. وبغداد والامم المتحدة تؤكدان ضرورة إيقاف الحرب على القطاع.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى فيعبر البث المباشر هنا