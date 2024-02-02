البيت الأبيض: أبلغنا الحكومة العراقية قبل شن الضربات

وقال البيت الأبيض، انه "ابلغ الحكومة العراقية بشأن الضربات التي نفذها على مواقع عند الحدود العراقية"، مؤكدا: الطائرات الأمريكية لم يصبها ضرر".واضاف: "الرد الأمريكي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة"، مبينا ان "الضربات استهدفت مراكز القيادة ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار وإمداد الذخيرة وغيرها".واوضح البيت الأبيض: "لا نعرف في الوقت الحالي عدد المسلحين الذين سقطوا في الضربات التي قمنا بشنها"، مؤكدا: "لا نسعى إلى الصراع مع إيران أو في الشرق الأوسط ولكننا لن نتردد في الدفاع عن قواتنا".وبين: "ردنا لن يتوقف الليلة وهناك إجراءات إضافية سنتخذها لوضع حد للهجمات ضد قواتنا"، مشيرا الى انه "يجب أن تتوقف الهجمات ضد قواتنا".ولفت البيت الأبيض الى: "الأهداف التي اخترناها تستخدم من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية له".وختم: "لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن".