تداعيات القصف الأمريكي.. الخارجية العراقية تسلم "ديفيد بيركر" مذكرة احتجاج

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه احتجاجاً على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر لعدم تواجد السفيرة الأمريكية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء يوم أمس الجمعة الموافق 2024/02/02".وأعربت أوساط نيابية وسياسية، اليوم السبت، عن إدانتها للعدوان الأمريكي الجديد على السيادة العراقية، الذي أسفر عن استشهاد 16، من بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحاً، وأوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.