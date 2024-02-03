كتلة "اطارية" تعلن عدم حضورها جلسة مجلس البصرة بسبب "تصميم"

وقالت المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لم تحضر كتلة البصرة لعدة أسباب منها المفاوضات التي لا تزال قائمة في بغداد مع كتلة تصميم"، مشيرة الى انه "نأمل بان تفضي المفاوضات الى خير".وأضافت، انه "نحن ملتزمين بالمدد الدستورية وهي من ستحدد الموعد للجلسة القادمة".وفي وقت سابق، حددت محافظة البصرة الساعة السادسة من عصر اليوم السبت المصادف 3 شباط 2024 سيكون موعداً لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة الجديدة في مبنى حكومة البصرة المحلي.