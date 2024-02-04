انتهاء المهلة القانونية والجلسة الأولى لم تُعقد.. ما مصير "أول مخالفة دستورية" للمجالس الجديدة؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحديد موعد اجتماع مجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي الأخير
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480742-638426331928426226.jpg
انتهاء المهلة القانونية والجلسة الأولى لم تُعقد.. ما مصير "أول مخالفة دستورية" للمجالس الجديدة؟
سياسة
2024-02-04 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,938 مشاهدة
السومرية نيوز-سياسة
مر 15 يومًا على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج.
وبينما لم يتبق سوى اليوم الاحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوصة، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات.
ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيًا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل السياسية التابعة للمحافظين الحاليين مطالبة بتجديد الولاية لمحافظيها، رغم اعتراض الاطار التنسيقي على ذلك.
جميع هذه المؤثرات أدت الى تأخر انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي على وشك الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 15 يوما حتى الان على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي صادقت عليها المفوضية في 21 يناير الماضي.
يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، إن موضوع تشكيل الحكومات المحلية يقف على عاملين متناقضين وهما كل من الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، والذي دعا والزم الجميع بأن يقوم المحافظون بدعوة مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
وبين انه "في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية
البسيطة".
وأوضح ان "العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافقات بين الكتل، بالرغم من ان كل محافظة يجب ان تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي من تتكفل بالدعوة لانعقاد المجالس وتتكفل الكتل السياسية في كل محافظة بهذا الامر لتسير عجلة الحكومة المحلية، الا ان مايحدث هو وضع جميع المحافظات في سلة سياسية واحدة".
وحول الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الان، يرى السلطاني ان ذلك يشكل "خرقا دستوريا"، وهو ما وصفه بأنه "امر اعتدنا عليه".
واكد انه "يحق لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات ان يقوم بالطعن وتقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات".
الا ان هذه الدعوى والخرق الدستوري لن يكون له أي أثر، بحسب مراقبين، خصوصا وان المحكمة الاتحادية ربما لاتملك ماقد يلزم المجالس بان تنعقد "اجبارًا".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
8 عروض رسمية على طاولة أيمن حسين.. كم تبلغ قيمته السوقية؟
رياضة
41.81%
01:57 | 2024-02-03
8 عروض رسمية على طاولة أيمن حسين.. كم تبلغ قيمته السوقية؟
01:57 | 2024-02-03
العراق يعلن الحداد العام
سياسة
23.97%
08:47 | 2024-02-03
العراق يعلن الحداد العام
08:47 | 2024-02-03
القصف الأمريكي للقائم مستمر.. ونداءات للأهالي بالإخلاء
أمن
17.45%
16:43 | 2024-02-02
القصف الأمريكي للقائم مستمر.. ونداءات للأهالي بالإخلاء
16:43 | 2024-02-02
بعد الخروج أمام الأردن.. أعلى 5 لاعبين عراقيين تقييمًا في كأس آسيا
رياضة
16.78%
02:40 | 2024-02-03
بعد الخروج أمام الأردن.. أعلى 5 لاعبين عراقيين تقييمًا في كأس آسيا
02:40 | 2024-02-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.