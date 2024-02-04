صلاح الدين تسبق المحافظات وتنهي تشكيل حكومتها المحلية

وذكر مراسل السومرية، ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت على أحمد عبد الله عبد الجبوري (ابو مازن) محافظا لمحافظة صلاح الدين، فضلا عن التصويت على ايمن شكر محمود نائبا لمحافظ صلاح الدين، وطارق الفهد نائبا فنيا.كذلك تم التصويت على عادل عبد السلام الصميدعي لمنصب رئيس مجلس المحافظة، ومحمد الحسن عطية نائبا لرئيس مجلس المحافظة.