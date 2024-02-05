كتلة العيداني تنوي تمرير ولاية ثانية "رغمًا عن الإطار".. وتحذيرات من نتائج سلبية

وقال مصدر للسومرية نيوز، إنه تم تحديد العاشرة صباحاً من هذا اليوم الاثنين موعدا لعقد جلسة البصرة وتم تبليغ الجميع من خلال "الكَروب".وتشير مصادر ومعلومات الى ان تحالف تصميم يريد المضي بالتجديد للعيداني خلافا لستراتيجية الإطار التنسيقي الذي يريد استبدال المحافظين والبدء بستراتيجية وخطة سياسية جديدة، حيث ينوي تصميم لتكرار تجربة محافظ كربلاء يوم امس الاحد، بالاعتماد على النصف زائد واحد لتمرير الولاية الثانية بغض النظر عن حضور أعضاء الاطار إلى الجلسة.ويحذر مراقبون من ستراتيجية "كسر الارادات" وتأثير هذا الامر على مستقبل ومسار الحكومات المحلية للسنوات الأربع المقبلة، في حال تم تشكيل وتمرير الولاية الثانية بهذه الطريقة.وأكد المصدر وجود انتشار في الطرق المؤدية الى مبنى المحافظة مقر انعقاد الجلسة في منطقة المعقل بمحافظة البصرة، وسط تخوف من توترات، خصوصا بعد ان استخدم العيداني تلميحات وعبارات "تحدي" عبر خاصية "الستوريات" منذ يوم امس.