مجلس محافظة النجف ينتخب حسين العيساوي رئيساً بالإجماع

السومرية نيوز - محليات



صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، على حسين وحيد عبود العيساوي رئيسا له، وعلى غيث شبع نائبا لرئيس المجلس.

وقال مراسل السومرية، إن "مجلس محافظة النجف الأشرف عقد جلسته الأولى، برئاسة رئيس السن حسين العيساوي وحضور 14 عضواً من أصل 15 عضواً".



وانتخب المجلس، حسين وحيد عبود العيساوي رئيسا له بالإجماع، وغيث شبع نائبا لرئيس المجلس بتسعة أصوات، وفقا للمراسل.