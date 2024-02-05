على طريقة كربلاء.. المياحي محافظا لواسط لولاية ثانية

وجاء التصويت للمياحي، على طريقة محافظة كربلاء بتجديد الولاية الثانية، خلافا لارادة الاطار التنسيقي، الذي كان يصر على ضرورة التغيير الشامل لجميع المحافظين.وقال مراسل السومرية نيوز، ان هناك عضوين من الاطار فقط كانوا حاضرين الجلسة في مجلس محافظة واسط.أوضح انه تم التصويت أيضا على علي سليمون رئيسا لمجلس المحافظة و النائبة ونس الشمري نائب رئيس المجلس.