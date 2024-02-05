النجف رابع محافظة تحسم حكومتها المحلية.. يوسف الكناوي محافظا

وقال مراسل السومرية ان مجلس محافظة النجف صوت على يوسف كناوي محافظًا للنجف وعمار الجزائري نائبًا أول وكرار محبوبة نائبًا ثانيًا.وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، على حسين وحيد عبود العيساوي رئيسا له، وعلى غيث شبع نائبا لرئيس المجلس.وقال مراسل السومرية، إن "مجلس محافظة النجف الأشرف عقد جلسته الأولى، برئاسة رئيس السن حسين العيساوي وحضور 14 عضواً من أصل 15 عضواً".وانتخب المجلس، حسين وحيد عبود العيساوي رئيسا له بالإجماع، وغيث شبع نائبا لرئيس المجلس بتسعة أصوات، وفقا للمراسل.