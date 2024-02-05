انتخاب عمر مشعان دبوس رئيساً لمجلس محافظة الأنبار

السومرية نيوز – سياسة



انتخب مجلس محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، رئيساً له ونائبه، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس الأنبار انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.



واضاف ان مجلس محافظة الانبار رفع جلسته الى السادسة مساءً دون انتخاب محافظ بسبب الخلافات السياسية.