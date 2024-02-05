اتفاق سياسي على تنصيب "الحاصود" رئيسًا لمجلس محافظة نينوى

وقالت يونس في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتل اتفقت على تَنصيب احمد الحاصود رئيسًا للمجلس عن كتلة العقد الوطني ومحمد عبدالله الجبوري (ابو فنر) النائب الاول لحزب نينوى لاهلها".وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.وشهد العراق، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).