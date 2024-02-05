"الحاصود" رئيساً لمجلس محافظة نينوى والدخيل محافظاً

انتخب مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، احمد الحاصود رئيساً له، وعبدالقادر الدخيل محافظاً.



وقال مصدر محلي، إن مجلس محافظة نينوى انتخب بالإجماع أحمد الحاصود (عن العقد الوطني) رئيساً للمجلس، فيما اختير محمد عبدالله الجبوري نائباً له.



وأضاف، أن مجلس محافظة نينوى انتخب عبد القادر الدخيل محافظاً.