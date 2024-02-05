الديوانية.. رفع جلسة المحافظة حتى إشعار آخر

رفع مجلس محافظة الديوانية، جلسته التي عقدت مساء اليوم الاثنين، حتى اشعار آخر.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن رئيس المجلس الأكبر سناً صاحب بندر عقد جلسة لمجلس المحافظة ومن ثم رفعها حتى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.