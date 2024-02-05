مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً

انتخب مجالس محافظة بغداد، مساء الاثنين، عبد المطلب علي يوسف لمنصب المحافظ.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس المحافظة انتخب، قبل قليل، عبد المطلب علي يوسف محافظاً لبغداد بالإجماع.

وأضاف مراسلنا أن المجلس اختار هاني عبد الجبار لمنصب النائب الثاني الفني، مشيراً الى رفع الجلسة حتى اشعار آخر.

وفي اول حديث له، قال محافظ بغداد الجديد لـ السومرية، "مهمتنا الاساسية تقديم الخدمات لأهالي بغداد"، مؤكداً وجود "الكثير من الاحتياجات والمتطلبات من سكن ورعاية صحية وتعليم وإنشاء المدارس والبنى التحتية وطرق وجسور وكهرباء وفك الاختناقات وخدمة المناطق المحرومة وهي من مهامنا التي سنركز عليها".



وكان مجلس محافظة بغداد صوت، اليوم الاثنين، على اختيار عمار القيسي رئيساً له، ومحمد جاسم حمود نائباً لرئيس المجلس.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد مجلس محافظة بغداد جلسته بحضور 42 عضواً.