جلسة مجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية.. العراق: لن نسمح بجرنا إلى ساحة الصراع

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مساء يوم الإثنين الموافق 2024/02/05، لمناقشة الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا تحت بند "تهديدات السلم والأمن الدوليين".وأضافت: "ألقى كلمة العراق عباس كاظم عبيد، في الجلسة أكد فيها على استنكار حكومة العراق ورفضها رفضا قاطعاً جميع الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية في مناطق مختلفة وراح ضحيتها عدد من الشهداء المدنيين، واوقعت عدداً آخر من الجرحى، والحقت اضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة، تحت ذرائع واهية وغير منطقية، إذ ان تلك الاعتداءات هي انتهاكات لسيادة العراق وحرمة أراضيه وتهديد خطير لأمنه وشعبه، وتتناقض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.واشارة الوزارة الى انه "في الوقت الذي يرفض العراق جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية العراقية، فأنه لن يسمح لأي طرف بجرّ العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة. ولا يمكن السماح لكي تكون الأراضي العراقيه ساحةً لتصفية الحسابات والسياسات المختلفة. معربا عن ادانة العراق بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدف مواقع عسكرية عراقية ليلة 2\3 من شباط الجاري، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، يمثل خرقاً لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزاً على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول".