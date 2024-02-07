الزاملي محافظاً للديوانية وشخير رئيساً لمجلسها

انتخب مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، رئيساً جديداً له، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المحلية.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة الديوانية انتخب محمد شخير رئيساً لمجلس المحافظة، وسيف النائلي نائباً له.



وأضاف، أنه تم انتخاب عباس الزاملي رئيساً للحكومة المحلية هناك.