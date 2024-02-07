نشرة السومرية.. انتخاب حكومة الديوانية ووداع بلاسخارت للعراق واغتيال طبيب الأطفال في بغداد

• الديوانية تحسم انتخاب حكومتها المحلية.. الزاملي محافظاً ومحمد شخير رئيساً للمجلس.• بلاسخارت تودع العراق قريباً.. وكلمتها في مجلس الامن تثير الجدل و التساؤلات.• برلمانيون يدعون لايقاف الانتهاكات التي تتعرض لها البلاد.. والحكومة تؤكد عدم المجاملة بملف السيادة.• مسلحون يغتالون طبيب أطفال وسط بغداد.. وقوات الامن تتمكن من اعتقال القاتل.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر