إسبانيا: نحترم كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "استقبل، صباح اليوم الخميس، وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية الإسبانية والتعاون في مجال الأمن والدفاع، والشراكة على مختلف الصعد.وثمّن السوداني، الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق، مؤكداً أن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول داعش تشكل تهديداً للدولة العراقية.وأشار السوداني إلى الجهود المبذولة حالياً لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا، وهي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، فضلاً عن التعاون في مجالات أخرى وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشاريع التنمية في العراق.كما أعرب عن تقديره مواقف إسبانيا إزاء العدوان في غزّة، ودعمها الجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.من جانبها، أبدت الوزيرة الإسبانية تقديرها الدعم العراقي للمشاركة الإسبانية ضمن بعثة حلف الناتو، وأكدت التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي، كما بيّنت استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي ستشمل تعاوناً أمنياً وعسكرياً، وكذلك في مجال الصناعات الحربية.