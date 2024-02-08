مجلس البصرة ينتخب زيد مؤيد نائب أول للمحافظ وماهر العامري نائباً ثانيًا

السومرية نيوز – سياسة



انتخب مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس 8 شباط/ فبراير 2024، زيد مؤيد نائب أول لمحافظ البصرة وماهر إبراهيم نائباً ثانياً، وذلك بعد 3 أيام من انتخاب اسعد العيداني محافظًا.

وقال مراسل السومرية، إن "مجلس محافظة البصرة انتخب، زيد مؤيد عن دولة القانون نائباً أولاً لمحافظ البصرة وانتخاب مدير قسم التدقيق في ديوان محافظة البصرة، ماهر إبراهيم عن كتلة تصميم نائب ثان".