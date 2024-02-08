البرلمان يخصص جلسة السبت المقبل لمناقشة الاعتداءات على العراق

قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، تخصيص جلسته المزمع انعقادها يوم السبت المقبل لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وتضمن جدول الجلسة الذي حصلت عليه السومرية نيوز، "قراءة آيات من القران الكريم وجلسة تداولية مخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".



ادناه الجدول:

