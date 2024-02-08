في نشرة السومرية.. الضربات الامريكية ومناقشتها تحت قبة البرلمان وتشكيل الحكومات المحلية

• بعد الضربات الامريكية.. العراق يعد التحالف الدولي عاملا لعدم استقرار أراضيه.. ويؤكد المضي بانهاء التواجد الاجنبي.• البرلمان يعتزم استضافة القادة الامنيين لمناقشة الاعتداءات الامريكية.. وحراك لاتخاذ موقف موحد تجاه الهجمات.• الحكومة تكشف عن تفاهم عسكري ثنائي مع اسبانيا.. وتؤكد اكتساب القوات العراقية قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب• الديوانية والبصرة تستكملان تشكيل حكومتيهما المحليتين.. والخلافات تعرقل حسم نائبي المحافظ في نينوى.• حي النفط شمال بغداد بلا خدمات.. واهالي صلاح الدين يطالبون حكومتهم الجديدة بانجاز المشاريع المتلكئة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر