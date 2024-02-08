تحديد موعد استئناف اللجنة الثنائية العسكرية لإنهاء تواجد التحالف الدولي

وقال رسول في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "لمناقشة وجدولة انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تستأنف اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط ٢٠٢٤".وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.