الزيدي يعلق على اختيار الحكومات المحلية في اربع محافظات

وقال الزيدي في تغريدة على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "حصة تحالف نبني اربع محافظات هي ديالى والديوانية وميسان وبابل وقد قسمها المعني بالقسمة بانصاف".وأضاف: " فجعل وجبة الإفطار له بالديوانية واختار لنفسه ميسان كوجبة غداء وسوف يتعشى في محافظة ديالى".وختم الزيدي: "يبدو ان (سالفة الأسد والذيب والواوي وقصة القسمة التي أرادها معهم)أصبحت قاعدة وعرفا سياسيا لدى البعض".