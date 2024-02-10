العراق يبدي موقفاً من التوجه الإسرائيلي نحو "رفح"

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".ودعت الوزارة، بحسب البيان، إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال".وأكدت على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".