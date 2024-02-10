البرلمان يعقد جلسته لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية

عقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يفتتح الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".

وأضاف أن المندلاوي "يُحيل طلب موقع من اكثر من ١٠٠ نائب إلى لجنتي (القانونية والأمن والدفاع) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق".

وشهد العراق خلال الفترة القليلة الماضية سلسلة هجمات نفذها الجيش الأمريكي، كان آخرها اغتيال القيادي في الحشد الشعبي وسام الساعدي "أبو باقر" بقصف جوي شرقي العاصمة بغداد.