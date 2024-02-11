"علاقتنا جيدة معهم".. برلماني: نواب عن الفصائل منعونا من التظاهر ضد واشنطن

رئيس كتلة الفاو زاخو، عامر عبد الجبار: التعامل مع ملف السيادة العراقية ليس وفق اليمين الدستورية بل وفق المزاجية الحزبية

عبد الجبار: نواب عن الفصائل منعونا من التظاهر ضد امريكا وقالوا لدينا علاقات جيدة مع واشنطن لا نريدها ان تتأثر

يتبع..