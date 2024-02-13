البرلمان يصوت بعدم اقتناعه بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم اقتناعه بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.



وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على عدم اقتناعه بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي".



وفي وقت سابق من اليوم، أنهى مجلس النواب، اجراءات عملية استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي "نبيل جاسم".