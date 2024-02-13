مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته.وشهدت جلسة اليوم، استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، ثم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على عدم اقتناعه بأجوبة رئيس الشبكة.وكانت على جدول أعمال البرلمان خمس فقرات غير فقرة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، لكن لم يتم التطرق إليها وربما أجلت إلى جلسات مقبلة.