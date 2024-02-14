مجلس النواب يعقد جلسته الـ8 من الفصل التشريعي الأول

المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخەوان عبدالله، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 8 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.وتتضمن هذه الجلسة، 5 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة، كما موضح ادناه: