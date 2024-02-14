تفاصيل جلسة مجلس النواب الـ8 من الفصل التشريعي الأول كاملة

وتضمنت هذه الجلسة، 5 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

المكتب الإعلامي لمجلس النواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخەوان عبدالله، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 8 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.وبعدها، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (۱۰۱۸) لسنة ١٩٨٢ و (٥٥٤) لسنة ۱۹۸۳، وفقا للبيان.كما أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (٥٠) و(٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال ۲٠١٦، بحسب البيان.واضاف البيان، ان مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٠، ورفع جلسته.