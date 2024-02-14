بعد القراءة الأولى.. السومرية تنشر نص مشروع قانون الحصول على المعلومة

نص المشروع ادناه:

أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ8 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخەوان عبدالله.الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخەوان عبدالله، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 8 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.وتتضمن هذه الجلسة، 5 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، كما موضح ادناه: