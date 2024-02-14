"يونامي" تصدر توضيحاً حول مغادرة بلاسخارت العراق

وذكرت يونامي في بيان، أنها "تودُّ أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة التي تم تداولها مؤخراً في عددٍ من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة جينين هينيس- بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أيار/ مايو".وأكدت، أن "مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام في شهر أيار / مايو تتّسقُ مع الممارسات المتبعة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التناوب المعتاد لكبار مسؤولي المنظمة".وفيما يتعلق بتقرير صحيفة الغارديان حول "مزاعم الفساد"، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بياناً في 23 كانون الثاني/ يناير 2024. علاوة على ذلك، نود أن نؤكد أن يونامي و UNDP لهما هياكل إدارية ومالية مختلفة، وفق نص البيان.وحثت "يونامي"، وسائل الإعلام على "إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلومات مضللة. وعلى نطاق أوسع، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة".