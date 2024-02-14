نشرة السومرية.. انهيار خدمي يضرب بغداد ومشاريع تخلق الفوضى ونواب يتوعدون الفاسدين بصيف ساخن

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاربعاء 14 شباط 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.. وقلق من تسخير بنوده لحماية المسؤول.



حالة من الانهيار الخدمي تضرب بغداد ومشاريع تخلق الفوضى.. ونواب يتوعدون الفاسدين بصيف ساخن.



النفايات تجتاح احياء سكنية ومؤسسات حكومية في الديوانية.. والامراض تفتك بالاهالي.



توسيع نطاق الحملات الرقابية على الاسواق.. والتجارة تتخذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.

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