بعد المصادقة عليها.. محافظون جدد يستلمون المراسيم الجمهورية (صور)

السومرية نيوز – سياسة



وصل عدد من المحافظين الجدد، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، الى رئاسة الجمهورية، وذلك لاستلام المراسيم الجمهورية، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عليها.



وقال مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان 10 من المحافظين الجدد رئاسة الجمهورية وصلوا صباح اليوم، لاستلام المراسيم الجمهورية".

وبعدها، ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس 15 شباط 2024 في قصر بغداد، المحافظين الجدد لعدد من المحافظات، وجرى، خلال الاستقبال، تسليم المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين محافظي بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وكربلاء، والمثنى، وميسان، والنجف، وواسط.



وهنأ رشيد، المحافظين بتسنم مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدا أن خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مهمة سامية وتجسيد حي للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.



وشدد رئيس الجمهورية، على أهمية أن ينهض المحافظون بواقع محافظاتهم لتحقيق تطلعات أبنائها وتلبية كافة احتياجاتهم، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتواصل مع الأهالي والاهتمام بقضاياهم والحرص على تقديم الأفضل.



وأشار إلى أن الحكومات المحلية تجسد حلقة الوصل في التعرف على متطلبات المواطنين ورفعها إلى السلطة التنفيذية لتضعها في صورة مشروعات وقرارات تلبي هذه المتطلبات، منوها إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها خاصة في مجال ترسيخ الاستقرار الأمني وتأهيل البنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين.



وأكد الرئيس أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام المحافظين، ودعم جهودهم في تطوير محافظاتهم، والعمل معا لتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تنظيم اجتماعات دورية لمناقشة الخطط المعدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن رغبة فخامته بزيارة المحافظات والاطلاع على احتياجاتها ومتطلباتها.



بدورهم، عبرّ المحافظون عن تثمينهم لتوجيهات الرئيس القيمة، مؤكدين عزمهم على تحسين أوضاع محافظاتهم وخدمة المواطنين ومواجهة التحديات في المجالات الخدمية والطاقة والتغيرات البيئية والمناخية، وبما يحقق التنمية الشاملة ويفتح الآفاق المستقبلية للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.





والثلاثاء الماضي 13 شباط/فبراير 2024، أعلنت رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس على مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.



وذكر بيان للرئاسة ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق، على اصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".



وبينت، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين".